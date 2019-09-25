سابك يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط - تحليل صباحي – 25-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وليحاول أيضاً تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.19% بما يعادل 1.10 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 97.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 87.70 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 90.00 ومستوى المقاومة 97.00 .

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