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شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يهاجم خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 25-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 3.23% بما يعادل 0.56 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وجاء ذلك تزامناً مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ أيضاً وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة المحوري 18.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.44 ومستوى المقاومة 18.60 .
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