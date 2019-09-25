شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يهاجم خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 25-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 3.23% بما يعادل 0.56 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وجاء ذلك تزامناً مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ أيضاً وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة المحوري 18.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.44 ومستوى المقاومة 18.60 .