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شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 25-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اسمنت الشمالية (3004) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.37% بما يعادل 0.24 ريال ، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة المهم 10.20 .
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.73 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.12 ومستوى المقاومة 10.73 .
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