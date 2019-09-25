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شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 25-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.14 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.42، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.42 .
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