الان تتابع بلومبرج: أرامكو تستعد للإعلان رسميا عن خطة طرحها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أفادت مصادر مطلعة بأن شركة أرامكو السعودية العملاقة تستعد للإعلان رسميا الشهر القادم عن الطرح العام الأولي لها.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأربعاء عن المصادر، التي قالت إنها طلبت عدم نشر أسمائها، أن عملاق النفط السعودي سيعلن خططه في 20 تشرين أول/أكتوبر أو قبل ذلك أو بعده.
وقال أحد المصادر إن الطرح في سوق الأسهم السعودية قد يتم في تشرين ثان/نوفمبر، إلا أنه لم يتم بعد الانتهاء من وضع الجدول الزمني.
ولفتت المصادر إلا أنه لم يتم بعد اتخاذ أية قرارات نهائية في هذا الشأن، وأن التوقيت النهائي وغيره من التفاصيل تعتمد على ظروف السوق والطلب من جانب المستثمرين.
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