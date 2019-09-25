شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تنقذ إحدى شركات الطيران التابعة لتوماس كوك بقرض 380 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة الفيدرالية الألمانية ممثلة في وزارة الاقتصاد، إنقاذ شركة الطيران التابعة لتوماس كوك فى ألمانيا Condor، وأكدت منحها 380 مليون يورو كمساعدة حكومية، فى محاولة لاحتواء تداعيات إفلاس شركة السياحة العالمية توماس كوك فى إنجلترا، وإنقاذ الشركات التابعة لها فى باقى دول أوروبا

وقال الدكتور سعيد البطوطى عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة لليوم السابع أن شركة طيران كوندور من مجموعة توماس كوك والتى تمتلك 53 طائرة، تقترب من صفقة إنقاذ دائمة، حيث تعهدت الحكومة الفيدرالية بضمان الحصول على قرض سد مدته ستة أشهر بقيمة 380 مليون يورو لبنك KfW المملوك للدولة، موضحا أنه لا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية الموافقة على المساعدات.

وقال رئيس كوندور رالف تيكينتروب مساء أمس: "نعلن عن خبر سار بأن العمل يستمر بشكل طبيعي، وكوندور تعمل بشكل مربح، حتى في السنة المالية الحالية، والتي ستستمر حتى نهاية سبتمبر، وسوف نحقق نتيجة إيجابية."

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وكان الرئيس التنفيذى لمجموعة توماس كوك بيتر فرانكهاوزر أعلن، مساء الأحد، عن أسفه لفشل المحادثات المتعلقة بتمويل المجموعة مع المستثمرين الصينيين، وتحدث في بيان: "إنه يوم حزين للغاية للمجموعة، وأعتذر للعملاء والموظفين والشركات الشريكة".

ووعدت الحكومة البريطانية ببذل كل الجهد لمساعدة حوالي 150 ألف سائح من أجل إعادتهم إلى أوطانهم، كما قال وزير الخارجية البريطاني Dominic Raab أن السائحين المحتجزين حول العالم والذين سافروا في رحلات بواسطة منظم الرحلات توماس كوك والذين هم الآن قلقين سيحصلون على الدعم من حكومة لندن.