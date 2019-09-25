شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفاصوليا يتراجع 10 جنيهات للكيلو بظهور المحصول الجديد وتبدأ من 12 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاصوليا تراجعا كبيرا فى سوق العبور، حيث تراجع سعر الكيلو 10 جنيها عن بداية الأسبوع الماضى وذلك بحسب التسعيرة المقررة من سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الفاصوليا شهدت تراجعا كبيرا وذلك مع بشائر المحصول الجديد بعد انتهاء فاصل العروات، حيث انخفض سعر الكيلو من 28 جنيها إلى 18 جنيها ، وذلك لزيادة نسبة المعروض فى الأسواق.

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وأضاف النجيب، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن سعر الفاصوليا بالسوق يتراوح بين 12 – 18 جنيها مقابل 20 -28 جنيها خلال فترة فاصل العروات، مشيرا الى أن الفاصوليا ليست من السلع الرئيسية للمائدة المصرية، كما أن أغلب الانتاج يتوجه للتصدير نظرا لقيمة الانتاج المصرى بالسوق العالمى.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة أعلنت أن مصر تحتل المركز العاشر فى الدول المصدرة للفاصوليا بمتوسط كمية صادرات بلغت نحو 11 ألف طن تقريباً، وهو ما يعادل 4% من إجمالي الصادرات العالمية للمحصول.