شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أرامكو السعودية تستعيد إنتاج النفط أسرع من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات شركة أرامكو إن السعودية استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.
وقالت المصادر، إن إنتاج النفط الخام السعودى من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، وحوالى 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: أرامكو السعودية تستعيد إنتاج النفط أسرع من المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.