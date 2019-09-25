شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أرامكو السعودية تستعيد إنتاج النفط أسرع من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات شركة أرامكو إن السعودية استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.

وقالت المصادر، إن إنتاج النفط الخام السعودى من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، وحوالى 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا.