شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": مذكرة لإنشاء للدعم التقنى بمصر لخدمة عملاء فاليو حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وفد رفيع المستوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة فاليو "Valeo" لإنشاء مركزين في مصر لتقديم خدمات التطوير والدعم التقني لعملاء الشركة حول العالم؛ جاء ذلك في إطار زيارة وفد رفيع المستوى لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس وائل أبو المعاطي مدير عام شركة فاليو في مصر؛ بحضور المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، ومارك فريكو رئيس مجموعة أعمال وأنظمة الراحة والقيادة المساعدة بمجموعة فاليو العالمية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق؛ أكد مسئول رفيع بوزارة الاتصالات على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في اطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية التي لديها خطط لتوسيع نطاق عملها وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بما يخدم خطط الوزارة التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة فرص عمل متميزة للشباب المصري، كما أنها تأتي تأكيدا على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، وتعزز من مكانتها المتميزة كموقع رائد لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات القيمة المضافة العالية.

ومن جانبه؛ أكد المهندس وائل أبو المعاطي المدير العام لشركة فاليو مصر ومدير خدمات توصيل البرمجيات في المجموعة، قائلا: " في ظل انعقاد الاتفاقية، لن تقوم فاليو فقط بزيادة قوتها العاملة من المهندسين في مصر، والتي وصلت إلى أكثر من 2000 مهندسا، بل سوف تشهد أيضا توسعا هائلا عن طريق مشاركتها في عمليات مجموعاتها الفرعية الخمس، فمن خلال إنشائها لمركز الخدمات المشتركة، ستتمكن فاليو مصر من تطبيق استراتيجية الرقمنة الخاصة بخدمات ما بعد البيع، وستعمل ككيان يدير حركة عمليات الأنظمة المعلوماتية بالمجموعة من خلال المركز الآخر، سوف يرتكز المركزان على أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبيانات الضخمة والبنية التحتية السحابية.

وصرحت المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بأن توقيع مذكرة التفاهم اليوم هو نتاج مجهود مشترك وشراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة "فاليو مصر" ويأتي في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات وخاصة العاملة في مجال خدمات القيمة المضافة لإنشاء مراكزا عالميا للتطوير في مصر، وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية في المجالات التكنولوجية الحديثة، مما يعزز من نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وزيادة تنافسيته عالمياً وصادراته كماً وكيفاً.

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هذا وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة فاليو بإنشاء مركز للخدمات المشتركة الذكية Smart Shared Service Center، يخدم استراتيجية رقمنة خدمات ما بعد البيع لمجموعة فاليو على مستوى العالم، بما في ذلك عمليات علوم البيانات، وتطوير المحتوى الرقمي ومركز المحتوى التقني.

كما ستقوم الشركة بإنشاء مركز أخر للخدمات المشتركة العالمية لأنظمة المعلومات وتطوير البرمجيات يخدم عمليات نظم المعلومات لمجموعة "فاليو" الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات المدمجة الخاصة بأجزاء السيارات الميكانيكية والإلكترونية في أكثر من 30 دولة، حيث يشمل نطاق عمل المركز عمليات البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات، وتطوير وتكامل وحدات تخطيط الموارد المؤسسية، وتطوير تطبيقات منصة جوجل السحابية، وذكاء الأعمال، وخدمات البحث التطوير، وغيرها من خدمات البنية التحتية لنظم المعلومات ذات الصلة.

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين في بناء قدرات الشباب المصري، وإتاحة التدريب على أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات وخلق فرص عمل للمتدربين.

وشركة فاليو مصر تعد أهم مراكز المجموعة لتطوير البرمجيات وأكبر مركز بحث في مصر، وترتكز أعمالها على تصميم وتطوير وصيانة وحدات وبرامج الأنظمة المدمجة في صناعة السيارات؛ فقد طور مهندسو الشركة بمقر القاهرة العديد من البرامج والتقنيات المبتكرة مثل تقنية ركن السيارات الآلي Valeo Park4U وتقنيات شعاع الليزر LED وتقنية الـ Stop-Start.