شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. عبد العزيز الشريف قائماً بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً بندب المستشار تجارى عبد العزيز الشريف للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وذلك لمدة عام.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة للاستعانة بكوادر شابة في مواقع قيادية للمساهمة في تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، وفق بيان للوزارة

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جدير بالذكر أن المستشار تجارى عبد العزيز الشريف حاصل على ماجستير ودكتوراة فى إدارة الأعمال من جامعة برشلونة، وعمل بالمكاتب التجارية بسفارات مصر فى كل من روما وميلانو وبرشلونة ووارسو .

جاء ذلك القرار، تأكيدا لما نشره الخليج 365 بتاريخ 20 أغسطس 2019، علي لسان مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة، والذى كشف أن وزير الصناعة والتجارة، التقى بـ "عبد العزيز الشريف"، ليتولى منصب رئيس هيئة تنمية الصادرات خلفا للسفير خالد يوسف، رئيس الهيئة الذى تقدم باستقالته.