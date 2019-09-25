شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 % نمو ليالي الإقامة الفندقية في أبوظبي النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الليالي السياحية التي قضاها نزلاء فنادق أبوظبي 3.2% ليبلغ نحو 6.5 مليون ليلة قضاها 2.5 مليون نزيل، مقارنة بـ6.3 مليون ليلة قضاها 2.4 مليون نزيل في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مؤشرات مركز الإحصاء في أبوظبي.

ويأتي النمو في الليالي الفندقية، رغم زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق من 31.5 مليون غرفة إلى أكثر من 33 ألف غرفة توفرها 168 منشأة بنمو 4.7% خلال النصف الأول، فيما ارتفع معدل إيراد الغرف الفندقية في تلك الفترة بمتوسط 10%.



وتصدر السياح الآسيويون والنزلاء من داخل الدولة عملاء فنادق الإمارة، خلال النصف الأول من العام بحصة 52% من الإجمالي، وبلغت حصة السياح الأوروبيين 28.5%.

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وأظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً في السياحة الداخلية بنحو1% لتستقر عند 680.6 ألف نزيل قضوا نحو مليون ليلة سياحية، مقابل نمو 12% في إجمالي النزلاء من دول مجلس التعاون الخليجي ليتجاوز عددهم 133.5 ألف نزيل، مقارنة بـ119 ألف نزيل في النصف الأول من العام الماضي 2018، فيما ارتفع عدد الليالي الفندقية التي قضوها 15%، ليبلغ 295 ألف ليلة في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 256 ألف ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونما عدد نزلاء الفنادق من الزوار من الجنسيات العربية 8% ليصل إلى 289 ألف نزيل قضوا 767.5 ألف ليلة سياحية، مقارنة بـ267 نزيلاً العام الماضي قضوا 702 ألف ليلة، مع ارتفاع عدد النزلاء من الجنسيات الآسيوية بنحو 4% إلى 683.8 ألف نزيل قضوا أكثر من 1.5 مليون ليلة، مقابل 1.4 مليون ليلة قضاها 658 ألف نزيل.

وارتفع النزلاء من الجنسيات الأوروبية إلى 470.5 ألف نزيل قضوا ما يقارب من 1.9 مليون ليلة سياحية، مقابل 468 ألف نزيل العام الماضي قضوا 1.85 مليون ليلة، والنزلاء من الجنسية الأمريكية إلى 154 ألف نزيل قضوا 460.6 ألف ليلة سياحية، مقابل 138 ألف نزيل قضوا 433.5 ألف ليلة، والنزلاء من الجنسيات الأفريقية إلى نحو 44 ألف نزيل قضوا نحو 124 ألف ليلة، مقابل 35.7 ألف نزيل قضوا 104 آلاف ليلة. وتراجع النزلاء من أستراليا إلى أقل من 30 ألف نزيل قضوا أكثر من 90.7 ألف ليلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.