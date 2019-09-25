شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تستعيد إنتاج النفط أسرع من المتوقع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:53 مساءً, 25 سبتمبر 2019 م قالت وكالة “رويترز” أن ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات شركة أرامكو إن السعودية كشفت استعادة الشركة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد أكثر من عشرة أيام على العدوان السافر الذي لحق باثنتين من منشآتها النفطية.

وقالت المصادر إن إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، وحوالي 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا.

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