شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة: 3% زيادة فى الصادرات وانخفاض العجز فى الميزان التجارى بـ80 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحدث تقرير تلقته وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، حيث سجلت 17 مليار و65 مليون دولار مقارنة بـ 16 مليار و612 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى

كما شهدت الواردات زيادة طفيفة خلال ال 8 شهور الأولى من العام الجارى حيث بلغت 40 مليار و551 مليون دولار، مقابل 40 مليار و178 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 1%.

وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت 80 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولي من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وأرجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى واحلاله محل المثيل المستورد وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.

وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن 3 قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموساً خلال الـ8 شهر الأولى من العام الجاري تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية حيث سجلت نحو 2 مليار و30 مليون دولار مقابل مليار و888 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة قدرها8%.

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية مليار و 763 مليون دولار مقارنة بمليار و626 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة قدرها 8% كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليار و105 مليون دولار مقابل مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 6%.

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وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتاً إلى أن هناك 6 قطاعات شهدت وارداتها إنخفاضاً ملموساً خلال الـ 8 شهور الاولي من العام الجاري تضمنت قطاع الأثاث الذى إنخفضت وارداته بنسبة 61% حيث سجلت 345 مليون دولار مقارنة بنحو 883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وحققت وأردات الكتب والمصنفات الفنية نسبة انخفاض بنسبة بلغت 24% حيث سجلت 19 مليون مقارنة بـ25 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات مواد البناء نسبة إنخفاض بلغت 11% حيث سجلت 6 مليارات و17 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف أن واردات قطاع المنتجات الكيماوية حققت نسبة انخفاض بلغت 4% حيث سجلت 5 مليارات و480 مليون دولار مقابل 5 مليارات و706 مليون دولار وحققت واردات قطاع المنتجات الجلدية نسبة إنخفاض بلغت 3% حيث سجلت 114 مليون دولار مقارنة بنحو 118 مليون دولار وحققت واردات قطاع المنتجات الغذائية نسبة إنخفاض بلغت 1% حيث سجلت 3 مليارات و727 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليارات و747 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018.

وقال جابر أن هناك 5 دول إستحوذت أسواقها على 34% من إجمالى الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و462 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و260 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و156 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و93 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 896 مليون دولار.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى خلال الـ8 أشهر الماضية أشار جابر إلي أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.5% من إجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 7 مليارات و 196 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات و 39 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و451 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 2 مليار و 267 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و 889 مليون دولار.