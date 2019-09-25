شكرا لقرائتكم خبر عن فروت لوجستيكا: تقديم معرض المنتجات الطازجة فى أسيا لـ23 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت معارض فروت لوجستيكا العالمية فى بيان لها اليوم، إنه سيقام أول معرض تجاري للمنتجات الطازجة في آسيا "وورلد إكسبو في هونغ كونج" في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر في عام 2020، بعد ثلاثة أسابيع من المعتاد، مع انعقاد مؤتمر آسيا فروت في اليوم السابق، في 22 سبتمبر.

وذكر البيان أنه التاريج الجديد لضمان عدم تعارض اقامة المعرض مع حدث آخر ستنظمه السلطات المحلية، وتشارك نحو 100 شركة مصرية فى معارض فروت لوجستيكا.

وقال ويلفريد ولبولد، المدير التجاري لآسيا فروت لوجيستيكا: "إن تحول التواريخ كان خطوة لمرة واحدة ، حيث من المقرر أن تعود آسيا فويت لوجيستيكا إلى تواريخها الأصلية في الأسبوع الأول من سبتمبر من عام 2021".

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وأضاف "إننا ندرك أن التواريخ الجديدة في عام 2020 ستكون توقيتًا أفضل لبعض زوارنا وعارضينا، ولن تكون مناسبة للآخرين". "نحن نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا التحول لكثير من المشاركين من جميع أنحاء العالم، ويمكننا تأكيد أننا سنعود إلى تواريخنا الأصلية في عام 2021.

وبحسب البيان استفاد أكثر من 12000 خبير تجارى عالي الجودة من جميع أنحاء العالم من فرص الالتقاء والقيام بالأعمال مع أكثر من 800 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة مختلفة في معرض ASIA FRUIT LOGISTICA 2019 ، الذي انعقد يومي 4-6 سبتمبر في آسياوورلد -Expo.

فيما سيقام المعرض التجاري العالمي الرائد لصناعة المنتجات الطازجة ، يقام في الفترة 5-7 فبراير 2020 في برلين.