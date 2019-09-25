شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك فى جلسة منتدى الاقتصاد العالمى حول "تعزيز القيادة الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز القيادة الرقمية" " Enhancing Digital Leadership" والتي اُقيمت خلال فعاليات قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأدار الجلسة الدكتور Mekala Krishnan الشريك المؤسس بمؤسسة ماكينزي العالمية، وشارك فيها السيد Derek O’Halloran رئيس الاقتصاد والمجتمع الرقمي بمنتدي الاقتصاد العالمي، والسيد Semon Segars الرئيس التنفيذي لشركة (ARM) بالولايات المتحدة الامريكية، والسيد Sigve Brekke الرئيس التنفيذي لشركة Telenor بالنرويج، والسيد Nicola Acutt نائب الرئيس لاستراتيجية التنمية المستدامة بشركة VMWare بالولايات المتحدة الامريكية.

وخلال الجلسة تم مناقشة أهمية التحول الرقمي في اطار السياسات العامة للدول، بالإضافة الي مناقشة التحديات والفرص التي تواجه التحول الرقمي عالميا.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بالإعراب عن تقديرها للقائمين على الجلسة لاختيارهم هذا الموضوع الهام وخاصة في ظل أهمية الحلول الرقمية وتشجيع الابتكار للنهوض بكافة القطاعات نظرا لما لها من تأثير كبير على كفاءة الإدارة والاستدامة.

وأضافت أن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام وتعزيز تنافسيته وجعله أكثر تطورا وحداثة، لافتة الى سعي وزارة السياحة لمواكبة التقدم التكنولوجي والتحول الرقمى وهو ما يتضمنه محور مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة الذي يعد أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي يرتكز على الاتجاهات الحديثة والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال السياحة، والترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية التكنولوجيا في المساهمة في توفير قواعد بيانات عن اتجاهات السفر مما يُمَكن الحكومات المختلفة من التعرف على كيفية تفكير السائح في المقصد السياحى وتطلعاته وتوقعاته أثناء رحلته.

وقالت إن تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية من أولويات برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، من خلال تنوع منصات الترويج و تحديث آليات التسويق، بدءاً من استخدام الوسائل التقليدية وخلق محتوى تسويقي غني، إلى الاستعانة بالمنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر، لتسليط الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع في منتجاتها وأماكنها السياحية الكثيرة لجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم.

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وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر حصلت على المركز الأول علي مستوي افريقيا في الترويج السياحي وذلك وفقا لـBloom Consulting "بلوم للاستشارات"، الشريك الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي، المتخصص في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي بالدول، حيث أظهرت مصر أداءً متميزاً في عدد من الملفات الخاصة بالسياحة ومنها التميز في الطلب الإلكتروني عليها كمقصد سياحي، بعد ان قاموا بتحليل عمليات البحث الإلكتروني وقياس إجمالي حجم البحث عبر الإنترنت عن السياحة والأنشطة المتعلقة بها والمعالم السياحية بالمقصد المصري.

وأكدت الوزيرة أنه نظرا لأهمية إعداد المحتوى الرقمي الذي يؤدي الى زيادة الطلب على المقاصد السياحية وما يتطلبه ذلك من توفير التمويل اللازم، فقد ناقشت موضوع الصادرات والواردات السياحية وأهمية زيادة التمويل والدعم للسياحة في أجندة 2030 نظرا لما تمثله هذه الصناعة من أهمية في اقتصاديات الدول، ودورها في خلق فرص عمل وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمقر منظمة التجارة العالمية في چنيف وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولي في واشنطن.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أنه إيمانا من الوزارة بأهمية الحلول الرقمية وتشجيع الابتكار فقد استضافت مصر أول منتدى للابتكار التكنولوجي في الشرق الأوسط خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في مارس الماضي بالقاهرة، والذي اُقيمت خلاله المسابقة الوطنية الأولي للشركات الناشئة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والتي تدعم الشباب التي قامت بمشروعات في مجال السياحة.

ومن جانبهم أشاد المشاركين في الجلسة ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذى ساهم من خلال تطبيق محاوره فى إحداث طفرة في قطاع السياحة المصري الذى حصد العديد من الاشادات والتقديرات الدولية.

وزيرة السياحة تشارك في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز القيادة الرقمية

الدكتورة رانيا المشاط خلال إلقاء كلمتها