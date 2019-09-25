1.4 مليار دينار تكلفة مشروعات نفذها الديوان الاميرى بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت، الشيخ على الجراح، أن عدد المشروعات التى نفذها الديوان الأميرى بلغ 25 مشروعاً، بتكلفة تقديرية 1.2 مليار دينار، وفعلية 1.4 مليار، مبيناً أن تنفيذ الديوان بعض المشروعات العامة، والتى يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسنادها إليه، يأتى تنفيذاً للرغبة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.

و وفقا لموقع "الجريدة الكويتى"، جاء ذلك فى كتاب مذيل بتوقيع الجراح، أرسله نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى مجلس الأمة أمس، رداً على سؤال برلمانى من النائب عبدالوهاب البابطين.

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وشدد الجراح، على أن الديوان لم ينفذ أى مشاريع بالأمر المباشر، معقباً بأن كل ما أسند منها إلى الديوان أو يتم إسناده إليه، يُلتَزم فيه بالحصول على كل موافقات الجهات الرقابية (لجنة المناقصات المركزية، وإدارة الفتوى والتشريع، وديوان المحاسبة)، فضلاً عن خضوعه للرقابة اللاحقة من "المحاسبة".

وأكد أن الديوان، لم يصدر أى مخاطبة لأى جهة للتنازل له عن تنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر فى 7 أبريل الماضى، قراراً "بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، وتكليف الجهات المعنية بنقل تخصيص أرضه إلى الديوان الأميرى".