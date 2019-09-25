شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتعافى فى التعاملات الصباحية وتسترد 13 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت مؤشرات البورصة، خلال التعاملات الصباحية من جلسة اليوم مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين بعد ثلاث جلسات من الهبوط الحاد الذي وصفه جموع المحللون بغير المبرر.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه لتبلغ مستوى 678.4 مليار جنيه.

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وقفز مؤشر البورصة الرئيس إيجي اكس 30/ بنسبة 1.25% ليبلغ مستوى 13334.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 0.64% ليبلغ مستوى 486.25 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 0.92% إلى قيمته ليبلغ مستوى 1305.62 نقطة.

وقال وسطاء بالسوق في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط" إن أسعار الأسهم وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء، تدعم أداءها نتائج الأعمال القوية للشركات".

وأضافوا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي جميعها إيجابي وأداء البورصة خلال الأيام الماضية تأثر بحركات عشوائية من قبل المستثمرين لم تكن مبنية على أي أسس اقتصادية وهو ما سيجعل ارتداد السوق وتعافيه سريعا وقويا.