شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات دبي الوطني" يؤسس أول بنك رقمى للأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم عن تأسيس E20.، أول بنك رقمي للأعمال في دولة الإمارات مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونقلت جريدة الرؤية الإماراتية ، أن البنك الرقمي للأعمال (E20.) يتيح للشركات الناشئة والملاك الأفراد وأصحاب الأعمال المستقلة والعاملين في اقتصاد المهارات وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات تكنولوجيا التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطةن إمكانية فتح الحسابات المصرفية وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بسهولة عبر تطبيق للهاتف المتحرك، والوصول أيضاً إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعدهم في إدارة أعمالهم.

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وقال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق البنك الرقمي للأعمال (E20.) المصمم خصيصاً لدعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الصغيرة من الوصول إلى الخدمات المصرفية بمزيد من السهولة والراحة والسلاسة، وبالتالي تمكينهم من تسخير وقتهم وجهدهم لدفع عجلة نمو أعمالهم».

سيتيح البنك الجديد فتح حساب مصرفي رقمي بسهولة بالاستفادة من الإنجازات المحلية الجديدة مثل نماذج تعرّف على عميلك الإلكتروني؛ والهوية الرقمية لدولة الإمارات، التي تتيح التحقق رقمياً عبر المقاييس الحيوية وغيرها من الأدوات السهلة.



ومن شأن البنك الرقمي للأعمال (E20.) أن يساعد أصحاب الأعمال على إدارة شؤونهم المالية والتدفق النقدي بكفاءة أعلى وبكلفة أقل، إلى جانب تعزيز قدراتهم على صعيد صناعة القرار وخطط النمو»، كما سيوفر البنك الرقمي للأعمال (E20.) الأدوات الرقمية اللازمة التي تمكن أصحاب الأعمال من إعداد الفواتير وتتبع المستحقات وعرض بيانات الأرباح والخسائر بسهولة، وتنفيذ وتسوية المدفوعات للبائعين والموردين.

وسيقدم البنك الرقمي للأعمال (E20.) معلومات حول مستحقات ضريبة القيمة المضافة والنفقات والتدفقات النقدية لمساعدة العملاء على إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى، إلى جانب المزايا التي ستساعدهم على تلقي المدفوعات بطريقة أسرع، يمكن للعملاء التواصل مع مدير علاقات العملاء على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر خدمة الدردشة الحية ضمن التطبيق لمساعدتهم في جميع طلباتهم.