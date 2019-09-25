شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن لوتس: الرئيس السيسى وضع رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال الأمريكية المصرية ستيفن لوتس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية وخطة واضحة للإصلاح الاقتصادى، وهو ما شجع واشنطن على الاستثمار فى عدة قطاعات بها.

وأشار لوتس، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوزالإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر شهدت صعوبات عدة على صعيد وضعها الاقتصادي، حيث اتخذ الرئيس السيسى عدة إجراءات جريئة نحو إعادة الاقتصاد المصرى إلى خطواته المتعافية، وأزال عدة حواجز ما فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وتنمية ما هو موجود بالفعل.

وأضاف أن هناك بعض القطاعات المحددة، بخطط دقيقة، تم وضعها حيز التنفيذ، ونفذت بالفعل، مؤكدا أن الرئيس السيسى لديه أولوية لمكافحة فيروس (سى) وهذا يعتبر فرصة للشركات العاملة فى المجال الصحى أيضا بالاستثمار فى ذلك.

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وأكد أن التطور فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وغيرها فى مصر أمر مثير للاهتمام، لأنه لا يشمل قطاع واحد فقط، بل شمل الكثير من القطاعات، وهناك الكثير من القصص الإيجابية التى تشجع الشركات على الاستثمار، لافتا إلى أن الكثير من الشركات تفضل الاستثمار فى مصر عندما تفكر فى الشرق الأوسط، وهى تعتبر شهادة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الازدهار الاقتصادى الذى تشهده مصر يزيد من مصداقية الرئيس السيسى، كما أن هناك زيادة للمنافسة فى السوق المصرى بفضل تلك الجهود.. لافتا إلى أن الرئيس السيسى يجتمع مع أعضاء الجمعية فى نيويورك للعام الخامس على التوالي، وحققت الجمعية الكثير من التقدم منذ الاجتماع الأول، بالإضافة لعدة اجتماعات تم عقدها فى (القاهرة) واجتماعات أخرى فى (واشنطن).

وأشار لوتس إلى أن هناك تقدما تم إحرازه على صعيد بعض اللوائح والسياسات التى تؤثر فى قطاع الزراعة، وهذه علامة إيجابية، كما أن هناك فرصا هائلة فى مصر لتوسيع الإنتاج الزراعى والغذائي، حيث تستضيف الغرفة الأمريكية هذا الشأن، لبحث أمور هامة مثل الحفاظ على المياه، وتكنولوجيا المياه، وعمليات تصنيع الإنتاج الغذائي.