شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: بدء تدريب المرحلة الثالثة من منحة دبلومة الإدارة العامة لموظفى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط، عن انتهاء المرحلة الثانية للدفعة الأولى من المتدربين بمنحة دبلومة الإدارة العامة لدراستهم بجامعة كينجز بلندن، وبدء الدراسة بالمرحلة الثالثة والأخيرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لعدد من موظفى الوزارات والهيئات بالجهاز الإدارى للدولة.

فى هذا الإطار، قالت الوزارة، إن المتدربين شهدوا تدريبًا مكثفًا على مدار شهر كامل بجامعة كينجز بلندن، حيث تم التدريب على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، وعصر الميكنة وتطوير الحكومات، وإدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار.

وأشارت فى بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن المتدربين قاموا كذلك خلال هذه المرحلة بإعداد زيارات ميدانية لهيئات حكومية مختلفة بلندن للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها، وهو ما يدعم مبدأ التبادل الثقافى بين الدول والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميًا وإقليميًا والتعرف على أنظمة جديدة يمكن الاستفادة منها.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن عقد الشراكات مع أفضل الجامعات التعليمية الدولية من أجل العمل على تأهيل وتدريب موظفى الجهاز الإدارى يعمل على تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسى، وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبى متكامل.

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ولفتت الوزارة، إلى أن الاهتمام بهذا البرنامج يأتى ضمن مجموعة من البرامج المستهدفة للقيادات الوسطي في إطار منظومة متكاملة لبناء وتنمية القدرات، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 بالاستثمار فى العنصر البشرى الذي يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق تطلعات الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل على تطوير کادر من القيادات الواعدة لإدارة دفة عملية التحول المؤسسى ومتابعة توجهات الرؤية وهندسة وإدارة التغيير والذى يعد من أهم مقومات نجاح تحقيق الرؤية.

وأوضحت "التخطيط"، أنه من المستهدف مد برنامج التدريب علي مستوي المحافظات حيث تم توجيه دعوة للجامعات المختلفة للمشاركة لتحقيق أقصى استفادة من الناحية التعليمية والتدريبية.

يُشار إلى أن المتدربين قاموا بزيارة كل من مبنى بلدية لندن ومبنى البورصة والتعرف على آليات سير العمل بهما، وكذلك زيارة مكتبة لندن التى تضم عدد ضخم من الكتب والأبحاث العلمية المنشورة والاطلاع على تلك الأبحاث والدراسات بالمكتبة بالإضافة إلى القيام بجولات آخرى بلندن للتعرف على تاريخ المدينة.

وينقسم البرنامج النموذجى إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة أشهر، حيث تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة، حيث يتلقى المشاركون خلال المرحلة الأولي تدريبًا مكثفًا على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، ومشاركة أصحاب المصالح، والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة، كما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة التدريب على موضوعات الحوكمة، ومهارات التواصل الفعال، ومهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسى.

جدير بالذكر، أن البرنامج يتم في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التخطيط مع الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن في إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بهدف إعداد قادة المستقبل تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.