شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الاقتصاد العالمى يشيد بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مسئولو وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بميرك دوسيك، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الاقتصاد العالمي، وبحث الجانبان، التعاون بين مصر ومنتدى الاقتصاد العالمى خاصة فى الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.

وقالت الوزارة على موقعها اليوم أن ميرك دوسيك، أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة، ولاسيما في المجال الاقتصادي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت الوزارة خلال اللقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى أن الحكومة المصرية، عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ودعم الشركات الناشئة وتشجيعها على الابتكار.

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وكانت الوزارة شاركت فى جلسة عن الاستثمار الرقمى العالمى ضمن قمة تأثير التنمية المستدامة، التى نظمها المنتدى الاقتصادى العالمى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور دورين بوجدان مارتن، مدير مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وشارلوت بيترى غورميتزكا، نائب المدير التنفيذى لقسم الشراكات فى اليونسيف، وروب شاتر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لمجموعة MTN.