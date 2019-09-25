شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: طرح كميات إضافية من "الفكة" بمناسبة العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحتي «الخزانة» و«سك العملة» بوزارة المالية، أنه تم طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ تيسيرًا على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم منها التي تتزايد مع انطلاق العام الدراسي خاصة بالأسواق ومواقف الأقاليم، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات مترو الأنفاق وغيرها بالقاهرة والمحافظات.

وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة «سك العملة» بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 إلى 400 مليون جنيه سنويًا في إطار خطة تتضمن إنتاج 1.6 مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال الأربع سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم توزيع «الفكة» بالمحافظات بالتعاون مع هيئة البريد والبنوك؛ بما يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، وتلافى أى اختناقات.

في رسالة تأكيد للمواطنين على توافر الفكة، ذكر بيان لوزارة المالية أنه يتم توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا، لافتًا إلى أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية، والسجلات التجارية؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

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وجدير بالذكر أن مصلحة سك العملة بوزارة المالية أتاحت مُنذ فترة ماكينة لـ"الفكة" بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة، لتكون منفذًا جديدًا لتوفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين.

وأوضح البيان أن هناك احتياطي من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لدى مصلحة «سك العملة»، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وأنه يتم تشغيل جميع ماكينات «سك العملة»، وإجراء الصيانة الدورية في المواعيد المحددة؛ بما يُسهم فى تشغيل كل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.

وفي سياق اخر، أعلن شريف حازم أن مصلحة سك العملة تعمل حاليا على تصميم وتنفيذ مجموعة من العملات التذكارية التي تؤرخ للأحداث الهامة مثل ذكرى 100 عام على تأسيس بنك مصر وكذلك ذكرى تأسيس المحكمة الدستورية العليا وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتاريخ المناسبات والأحداث.