شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" ينتهى من متطلبات تحديث الملف الوظيفى إليكترونيا لـ10 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة عمل استمرت لمدة يومين لعدد من موظفى الموارد البشرية فى دواوين 10 وزارات لتدريبهم على التعامل مع التطبيق الإلكترونى الجديد لتحديث بيانات العاملين فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا الذى ينفذه الجهاز، ومن المقرر أن يعقد الجهاز لاحقا ورش عمل أخرى تضم باقى الوزارات.

واستعرض "الشيخ"، خلال كلمته بفاعليات ورشة العمل أهداف المشروع، والتى جاء من أهمها الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز، والمساهمة فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى كقاعدة المواليد والوفيات والدفع الإلكترونى والتأمينات، وبالطبع تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الموظف المختص بالتعامل مع قاعدة بيانات العاملين يمكنه تحديث البيانات حال حدوث أى تغيير فى الحالة الوظيفية لأى موظف فى ديوان الوزارة مثل "الندب، الإعارة، الإجازة، الترقية، المعاش"، لافتا إلى أن أى تعديل يتم إجراؤه فى الوزارة أو الوحدة أو الجهة يعدل تلقائيا على قاعدة البيانات المركزية بالجهاز، والتى تصدر بدورها تقرير دورى بجميع التعديلات التى تطرأ على قواعد بيانات وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وفى نهاية الورشة قام الجهاز بتسليم ممثل كل وزارة حاسب آلى محمول laptop وماسح ضوئى scanner و و"APN (Access point name)"، وهو اسم نقطة الوصول الذى يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

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والوزارات التى شاركت بالورشة، هى القوى العاملة، شئون الهجرة والمصريين فى الخارج، البيئة، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة، الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، النقل وشئون مجلس النواب والتجارة والصناعة.

جدير بالذكر أن، الجهاز سلم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين فى 31 ديوان وزارة إلى الوزراء، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا.

كما يقوم الجهاز حاليا بالعمل فى المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة فى تحديث بيانات الموظفين العاملين فى الجهات التابعة للوزارات والجامعات، وعقب الانتهاء من ذلك سيتم البدء فى المرحلة الثالثة بالمحليات.