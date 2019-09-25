شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا لها استراتيجية للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، والتى تعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية.

وأضافت - وفق ما نشره موقع الوزارة اليوم - أنه تتضمن الاستراتيجية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.

وجاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة عن الاستثمار الرقمى العالمى ضمن قمة تأثير التنمية المستدامة، التى نظمها المنتدى الاقتصادى العالمى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور دورين بوجدان مارتن، مدير مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وشارلوت بيترى غورميتزكا، نائب المدير التنفيذى لقسم الشراكات فى اليونسيف، وروب شاتر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لمجموعة MTN.

وذكرت الوزارة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.

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