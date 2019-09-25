شكرا لقرائتكم خبر عن 40 شركة مصرية تشارك فى العيد الخمسين لمعرض هايم تكستايل بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل معرض "هايم تكستايل" Heimtextil ، بعيده الخمسين فى مدينة فرانكفورت الألمانية وذلك بمشاركة المئات من الشركات العالمية ونحو 40 شركة مصرية متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج والمفروشات.

وذكر بيان صادر عن المعرض اليوم أن الاحتفال سيقام فى الفترة من من 7 إلى 10 يناير 2020، من خلال شركات صناعة المنسوجات المنزلية العالمية، موضحا أنه سيتم عرض كلاسيكيات التصميم من العقود القليلة الماضية وموسيقى تلك الفترة، وفيلم عن الفترات الماضية للمعرض وغيرها من الأنشطة، التى انطلقت فى المعرض الدولى منذ عام 1971.

وقال المدير التنفيذى للمعرض ديتليف براون بحسب البيان أن مرور 50 عاما على المعرض يعتبر ظاهرة في صناعة المعارض التجارية العالمية التى لا مثيل لها فيما يتعلق بالاسواق والمنتجات ،كما سيعقد جناحا خاصا للمنسوجات على هامش الاحتفالية .

جدير بالذكر أن شركات المنسوجات والمفروشات المصرية تشارك سنويا فى المعرض سواء شركات القطاع الخاص، أو شركات تابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على اعتبار كونه الأهم عالميا فى الصناعة سواء من خلال عرض التصميمات، أو الالات الجديدة والتطور فى الصناعة.

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