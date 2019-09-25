مصدران: أرامكو السعودية تطلب قرض تمويل لمشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار.
وقال أحد المصدرين إن طلب شركة النفط المملوكة للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع.
وقال المصدران إنه لم يتضح على الفور من طلب المقترحات الطبيعة المحددة للمشاريع التى ستُستخدم فيها تلك الأموال.
وأُرسل الطلب إلى البنوك بعد بضعة أيام من الهجوم فى 14 سبتمبر على منشأتين كبيرتين مما سبب اندلاع حرائق وأضرار أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من أكبر مصدر للخام فى العالم بواقع النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.
ولم يتسن الوصول إلى أرامكو على الفور للحصول على تعليق.
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