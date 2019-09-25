شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لشهر ديسمبر بخصم 0.30 دولار للبرميل عن العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شئون النفط في حكومة دبي اليوم الأربعاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي في سعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر ديسمبر بخصم 0.30 دولار للبرميل.

ويُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم ديسمبر في نهاية أكتوبر لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل ديسمبر.