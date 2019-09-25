شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى اليابانى يغلق منخفضا 0.36% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الأربعاء. ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.36 % إلى 22020.15 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% مسجلا 1620.08 نقطة.

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