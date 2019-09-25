شكرا لقرائتكم خبر عن الآسيوى للتنمية: توترات التجارة تضفى قتامة على توقعات النمو لآسيا النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك الآسيوي للتنمية اليوم الأربعاء، إن تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أضفى قتامة على النظرة المستقبلية للدول النامية في آسيا، إذ من المتوقع أن تسجل معدل نمو أبطا في العامين الحالي والمقبل مما كان متوقعا.

وقال البنك في تحديث لتقريره لآفاق التنمية في آسيا إن آسيا النامية، وهي مجموعة من 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ستنمو على الأرجح بمعدل 5.4% هذا العام و5.5% العام المقبل، انخفاضا من توقعات صدرت في يوليو عند 5.7% و5.6%.

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وكان معدل النمو في دول هذه المجموعة قد بلغ 5.9% في 2018.

وثمة خلاف تجاري قائم بين الولايات المتحدة والصين منذ ما يزيد عن عام، إذ يفرض كلاهما رسوما جمركية إضافية بمليارات الدولارات على بضائع الدولة الأخرى، ومن المقرر عقد محادثات رفيعة المستوى بين أكبر اقتصادين في العالم في أوائل أكتوبر.

وقال البنك إن اقتصاد الصين سينمو على الأرجح بمعدل 6.2% هذا العام، وهو أضعف من توقعاته في يوليو عند 6.3%، ويُتوقع تراجع أكبر في نمو البر الصيني الرئيسي إلى 6% في 2020، وتستهدف الصين نموا بين 6% و6.5 % في 2019.