شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بفعل أسهم التكنولوجيا وضبابية سياسية فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية بوجه عام اليوم الأربعاء، إذ قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، بينما فاقم تحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المخاوف من ضبابية سياسية فى أكبر اقتصادات العالم.

ونزل مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبى 1.2%، ليتصدر قائمة القطاعات الفرعية الرئيسية الهابطة، بينما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.6%.

والخطوة التى اتخذها الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكى أضافت إلى المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمى وتأثير حرب تجارية ممتدة من فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين.

وما زاد الضغط على الأسهم نبرة أكثر جفافا من ترامب حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية، إذ نزل المؤشر داكس الألمانى الذى يعتمد على الصادرات 0.5%.

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وقال ترامب فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إنه لن يقبل "اتفاقا سيئا" فى المفاوضات مع بكين.

وهوى سهم فايفر فاكيوم الألمانية 13.6% بعد أن حذرت الشركة من تأجيلات فى الطلبيات، وخفضت توقعاتها للعام بأكمله للمبيعات وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب.

وعلى الجانب المشرق، ربح سهم مجموعة المتاجر البريطانية سينسبرى 1% بعد أنباء عن خطة جديدة لخفض التكاليف وتسريع وتيرة تقليص الدين وإدخال تعديلات على العقارات المُقامة بها متاجرها وقطاع الخدمات المالية.