شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية وروسيا تؤسسان صندوق استثمار مشتركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع روسيا على إنشاء صندوق لقطاعات المواد وقطع الغيار الصناعية، وتسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- أنه خلال الاجتماع السنوي حول التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي عقد في موسكو، اقترح وزير المالية هونج نام كي على نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، إنشاء صندوق مشترك بقيمة مليار دولار لتعزيز سلسلة التوريد للمواد الصناعية وقطع الغيار من خلال الاستثمار في التقنيات الأساسية.

وجاء في البيان أن الدفعة الأولى من التمويل ستصل إلى 400 مليون دولار وسيتم توسيعها تدريجياً للاستثمار في مجالات أخرى مثل الرعاية الصحية ، واتفق البلدان على تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة في قطاعي الخدمات والاستثمار بهدف إبرام الاتفاقية في عام 2020 ، حيث تسعى لتوسيع الشراكات في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الطبية.

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وأشار البيان إلى أن حجم التجارة بين البلدين نما بشكل كبير في العقود الأخيرة ليصل إلى 24.8 مليار دولار العام الماضي ، مقارنة بـ 190 مليون دولار في عام 1992.

وقالت يونهاب، إن سول وموسكو تعهدتا بمواصلة التعاون الأعمق في "الجسور التسعة" ، والتي تشمل بناء السفن والغاز الطبيعي والسكك الحديدية والكهرباء والزراعة وطرق الشحن في القطب الشمالي ومصائد الأسماك ، وتتضمن خطة العمل، التي اقترحها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في عام 2017 ، اقتراحا لإجراء بحث مشترك بين الكوريتين وروسيا للتعاون الاقتصادي في مجال السكك الحديدية والغاز الطبيعي والكهرباء.