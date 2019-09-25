شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البقالة : أسعار السلع التموينية مستقرة ولا يوجد نقص فى أى منتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو حامد ، رئيس شعبة رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السلع التموينية مستقرة فى جميع محال البقالة على مستوى القاهرة الكبرى ، مشيرا إلى أن جميع السلع متوفرة ولا يوجد عجز فى أى سلعة .

وأضاف حامد ، لـ "الخليج 365 " أن أسعار السكر المعبأ تتراوح من 7 – 7.50 جنيها للكيلو ، بينما تراوح سعر الأر المعبأ من 7.50 – 8 جنيهات للكيلو ، فيما يبدأ سعر لتر الزيت من 16 جنيها .