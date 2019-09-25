شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البقالة : أسعار السلع التموينية مستقرة ولا يوجد نقص فى أى منتج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو حامد ، رئيس شعبة رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السلع التموينية مستقرة فى جميع محال البقالة على مستوى القاهرة الكبرى ، مشيرا إلى أن جميع السلع متوفرة ولا يوجد عجز فى أى سلعة .
وأضاف حامد ، لـ "الخليج 365 " أن أسعار السكر المعبأ تتراوح من 7 – 7.50 جنيها للكيلو ، بينما تراوح سعر الأر المعبأ من 7.50 – 8 جنيهات للكيلو ، فيما يبدأ سعر لتر الزيت من 16 جنيها .
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة البقالة : أسعار السلع التموينية مستقرة ولا يوجد نقص فى أى منتج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.