شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع النمو الاقتصادى من 2% إلى 5.6% وتضاعف الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت خطة الاصلاح الاقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،من 3 مليارات دولار ،إلى نحو 9 مليارات دولار . كنا فين كنا فين 1 - 2.2 مليار دولار فقط حجم الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2012. 2 - 2 فى المائة نسبة نمو الاقتصاد عام 2012 . 3 - نزاعات كبيرة مع المستثمرين بنحو 25 مليار جنيه . 4 - روتين وبيروقراطية نتيجة تعارض القوانين الاقتصادية. 5 - طول فترة تأسيس الشركات وزحام كبير على هيئة الاستثمار 6 - تراجع ترتيب مصر فى منافسة الأعمال وتحولها لمناخ طارد . 7 - ارتفاع نسبة البطالة لـ 13%. Advertisements بقينا فين بقينا فين 1 - 9 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر العام الحالى. 2 - 5.6 بالمائة نسبة نمو الاقتصاد وهو الثالث عالميا. 3 - حل نزاعات مع المستثمرين ب25 مليار جنيه. 4 - اطلاق قوانين الاستثمار والشركات وغيرها من القوانين المحسنة لبيئة الاعمال. 5 - تدشين عدد من مراكز خدمات الاستثمار وتأسيس الشركة فى ساعة. 6 - ارتفاع تريتب مصر 9 مراكز فى التنافسية العالمية واطلاق الخريطة الاستثمارية . 7 - انخفاض البطالة لأقل من 8% .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. ارتفاع النمو الاقتصادى من 2% إلى 5.6% وتضاعف الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.