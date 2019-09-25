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شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يواصل ترجعه التصحيحي – تحليل – 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.85 من جديد .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
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