شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يواصل ترجعه التصحيحي – تحليل – 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.85 من جديد .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه