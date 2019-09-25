هاني ويل يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل – 24-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، لينجح السهم بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 162.79 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 172.61 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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