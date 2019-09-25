شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 208.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 222.03 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه