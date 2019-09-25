شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف هذا التشبع الشرائي ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 136.45 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 130.86 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه