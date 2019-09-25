شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر بين المطرقة والسندان – تحليل – 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ويأتي انخفاض السهم نتيجة تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، أمام استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 126.52 ، ففي حالة كسر هذا المستوى سيستهدف بعدها مستوى الدعم 120.40 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه