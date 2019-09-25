شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 189.90، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 168.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 222.92 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 180.00 والمقاومة 210.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط