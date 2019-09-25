شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر البتكوين على ثباته دون مستوى 9855.80، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، حيث ينتظم السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 9390.00، بينما يمثل الثبات دون 10130.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9200.00 والمقاومة 10000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط