شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت باختبار مستوى 62.92، ويحصل على إشارة سلبي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على كسر المستوى المذكور وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 59.93.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 64.30 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.70 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط