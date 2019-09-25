شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الغرف التجارية يكشف دور البورصات السلعية وتأثيرها على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، فوائد تدشين بورصات سلعية فى مصر، ومن بينها تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة، مما يساهم فى الحد من حدوث زيادة فى أسعارها، وإتاحة منتجات وسلع بأسعار مخفضة للمستهلكين.

وقال المصرى لـ"الخليج 365": فكرة البورصة السلعية نفسها تعتمد على اتاحة منتجات وسلع ذات جودة جيدة بأسعار أقل، وعدم التداول بأكثر من شخص على السلعة ومن ثم عدم تحريك أسعارها، إضافة إلى تقليل الهالك فيها ومن ثم عدم تحميل السلع تكاليف أكبر".

وأشار نائب رئيس الغرف التجارية، إلى أن البورصة السلعية تتعمد بصورة أكبر على النظام الإليكترونى، بحيث لا يحدث لقاءات مباشرة بين البائع والمشترى بالبورصة، ويتم التداولات عبر شبكة الإنترنت ومن ثم خلق شفافية.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأحد الماضى، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.