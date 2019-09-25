7 معلومات عن شركة "سيد" للأدوية بعد افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسست شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية فى أبريل عام 1947 فى منطقة الهرم، و تعد أولى الشركات الحكومية التى افتتحت مصنعا بالصعيد وتحديدا أسيوط للدواء فى ديسمبر 1962 ، وافتتح وزير قطاع الأعمال العام يرافقه الدكتور أحمد حجازى ، رئيس القابضة للأدوية يرافقهما محمود عمرو جاد رئيس شركة سيد ،خطوط انتاج جديدة بقيمة 75 مليون جنيه ، وفى السطور التالية يعرض " الخليج 365 " 7 معلومات عن الشركة . 1 – يعتبر مصنع الشركة فى الصعيد أول مصنع دوائى. 2 – تمتلك الشركة أكبر وأحدث مصنع لإنتاج الأقراص الفوارة بأحدث التقنيات العالمية. 3 – تنتج الأمبولات المائية والزيتية لهرمونات الذكورة والأنوثة التعويضية . Advertisements 4 - الشركة تصدر منتجاتها إلى نحو 40 دولة عربية وأفريقية وآسيوية. 5 – حققت الشركة العام المالى 2017-2018 نحو 41.2 مليون جنيه أرباح. 6 – بلغت إيرادات الشركة نحو 602.7 مليون جنيه. 7 – تبلغ قيمة أجور العاملين 176.2 مليون جنيه لعدد 2734 عاملا.

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