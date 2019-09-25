شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء : استقرار أسعار الحديد والأسمنت وزيادة المعروض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 24 -9- 2019 حالة من الاستقرارا، مع استمرار تراجع المبيعات فى الأسواق .
وقال أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تتراوح بين 11.000 : 11.700 جنيه ، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، ذلك بحسب الجودة والنوعية ومصاريف النقل .
وأضاف الزينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار الأسمنت سجلت من المصنع 650 - 700 جنيه، فى حين يصل سعره فى الأسواق بحد أقصى 750 جنيهًا، وذلك بحسب المصنع والمنطقة ومصروفات النقل .
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