شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الموز تنخفض 20% .."الصعيدى" بـ5 جنيه و"المغربى" بـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الموز استقرارا فى الأسواق وذلك طبقا للتسعيرة المقررة من سوق الجملة بالعبور .

وقال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار الموز انخفضت عن العام الماضى بنسبة تتراواح بين 20 – 30 % فى نفس التوقيت .

وأضاف النجيب ، لـ " الخليج 365 " أن أسعار الموز تبدأ من 5 جنيهات الكيلو ، مشيرا إلى أن الموز الصعيدى وهو الأكثر انتشارا فى السوق يتراوح سعره بين 5 -9 جنيهات للكيلو ، فيما يتراوح سعر الموز المغربى بين 8 الى 10 جنيهات للكيلو ، بينما تراوح سعر الموز البيكو بين 8 – 10 جنيهات الكيلو ، وأخيرا يأتى الموز المستورد بسعر 40 جنيها للكيلو .

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وأشار النجيب ، الى أن السوق به كميات مناسبة للطلب وهو ما أدى الى استقرار الأسعار داخل الأسواق ، وان الانتاج المصرى بدأ يزداد بسبب سياسة الدولة فى التشجيع على الزراعة .