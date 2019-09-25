شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: زيادة المعروض ساهم فى خفض الأسعار بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر ، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرفة تتابع مع الشعب التجارية المختلفة الأوضاع داخل الأسواق ، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد استقرارا فى الأسعار فى جميع الأصناف .

وأوضح ناصر ، فى تصريح خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن الدولة اتخذت عدة اتجاهات بناء على خطتها الاقتصادية بتوفير كميات كبيرة من جميع السلع سواء الزراعية أو الصناعية وذلك لخلق توازن بين العرض والطلب للحفاظ على الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن ومنع أى نوع من أنواع الاحتكار .

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى منافذ التوزيع المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، عملت على توفير المنتجات المختلفة بأسعار منخفضة ، وهو ما ساهم فى عدم نقص أى سلعة داخل الأسواق .

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وعلى جانب أخر أضاف ناصر ، أن الغرفة تتابع بصورة مستمرة مع الشعب المختلفة لرصد حركة السوق ومدى كفايته من السلع الأساسية مثل الدواجن واللحوم و الخضروات والفاكهة .