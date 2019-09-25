رسوم التسجيل العقاري في دبي بين الأقل عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



جاءت رسوم التسجيل العقاري على صفقات البيع والشراء في سوق دبي، والبالغة نسبتها 4%، الأقل بين أبرز وأهم الأسواق العالمية، مثل المملكة المتحدة التي تتراوح فيها بين 3 و5%، وفرنسا 6.5%، والهند بين 5 و10%، والولايات المتحدة الأمريكية من 4 إلى 8% حسب الولاية، وفي سنغافورة بين 5 و10%، مع إضافة رسوم تكلفة بين 2 و5% سنويا. وأكد خبراء وعاملون في السوق العقاري المحلي في دبي أن رسوم التسجيل على صفقات البيع والشراء المقررة ب4% لا تشكل عبئاً أو تأثيراً سلبياً في أداء القطاع وجاذبية البيئة الاستثمارية أمام الشركات ورؤوس الأموال والمشترين، خاصة أننا نشهد اليوم العديد من العروض العقارية من الملاك والمطورين التي تتضمن بين 50 و 100% من هذه الرسوم، وهو الأمر المشجع والمغري.

السعوديون أولاً

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تصدر السعوديون قائمة أعلى 10 جنسيات أجنبية بين المستثمرين في السوق العقاري المحلي التي وصل عددها إلى201 جنسية، تلاهم في المركز الثاني الصينيون، ثم الهنود في ثالثاً، بينما حل المستثمرون من المملكة المتحدة في المركز الرابع، وتقدم الأمريكيون عدة مراكز ليحلوا خامساً منذ بداية العام 2019. وجاء المستثمرون من باكستان في المركز السادس، ثم الروس سابعاً، والكنديون ثامناً، والفرنسيون تاسعاً، وفي المركز العاشر المصريون.

و سجلت القيمة التراكمية الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي 3.103 تريليون درهم من خلال عدد معاملات تراكمية بلغت 796 ألف معاملة، كما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التراكمية 1.454 تريليون درهم، ووصل عدد الاستثمارات إلى 715 ألف جرى تسجيلها من خلال 374 ألف مستثمر منذ بداية العمل في هذا القطاع.

وقالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية ل«قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري» في «أراضي دبي»: إن السوق العقارية في دبي تعد أكثر الأسواق العالمية ديناميكية، مشيرة إلى إلى أن المبادرات والقرارات الحكومية حفزت مؤشرات أداء القطاع العقاري، موضحةً أن إجمالي عدد المشاريع المسجلة في النظام الداخلي ب«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي بلغ 1863 مشروعاً، كما سجل إجمالي قيمة الاستثمارات بالقطاع منذ بداية عام 2019 أكثر من 56 مليار درهم. وذكرت بيانات ودراسات «أراضي دبي» أن نسبة مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ارتفعت من 6.9% خلال عام 2017 إلى 7.2% بنهاية 2018 لتصل إلى 27.7 مليار درهم، فيما ارتفعت مساهمة قطاع التشييد من 6.2% إلى 6.4%، ليصل إلى 25.39 مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 224 مليار درهم خلال العام 2018، جرى تنفيذ 54% منها من خلال التمويلات العقارية، كما جرى تسجيل 156 مليار درهم تصرفات عقارية خلال عام 2019 من خلال 38 ألف معاملة. وتوزعت التصرفات المسجلة خلال عام 2019 بواقع 85.925 مليار درهم لمعاملات الرهن العقاري و54.26 مليار درهم للمبيعات مقابل 15.54 مليار درهم للتصرفات الأخرى.

وتحتل السوق العقارية المحلية في دبي المرتبة السابعة عالمياً على معيار التسجيل العقاري بمؤشر تيسير الأعمال 2019 بعد أن سجلت الترتيب العاشر عالمياً على المعيار نفسه لعام 2018. ووفق مؤشر «جي إل إل» للشفافية والخاص بالقطاع العقاري جاءت دبي في الترتيب الأول شرق أوسطياً.



1.5 مليار تصرفات يومية

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 206 مبايعات بقيمة 280 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 74 مليون درهم و 190 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 206 ملايين درهم.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها مليار و 281 مليون درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 679 مليون درهم و 67 رهن فلل وشقق بقيمة 602 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 569.1 مليون درهم.