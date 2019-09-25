شكرا لقرائتكم خبر عن لأمنك وسلامتك.. 5 شروط تأكد منها قبل رحلات الغوص أو السنوركلينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الله مصرالعديد من المناطق البحرية نادرة الوجود والتى يقصدها السائحين من أنحاء العالم للإستمتاع بممارسة الغوص والرياضات المائية بها، ومشاهدة الشعاب المرجانية الفريدة والأسماك النادرة، تلك الشواطئ بالبحر الأحمر وجنوب سيناء التى تحظى بشهرة عالمية منها شاطئ النيزك ومنطقة البلوهول ومحمية رأس محمد وغيرها.

ولأن تلك الرياضات إذا لم تتم وفقا لمعايير السلامة الدولية قد تؤدى إلى خطورة على حياة السائحين، حيث يوجد بعض مناطق خطرة لايمكن نزول الهواة بها إلا بصحبة محترفين، ولذلك أصدرت وزارة السياحة بعض التعليمات تخص أنشطة الغوص والأنشطة البحرية.

وإذا كنت من محبى الغوص والسنوركلينج إليك شروط يجب التأكد منها قبل القيام بتلك الرحلة البحرية حرصا على أمنك وسلامتك:

- شركات السياحة غير مصرح لها بتنفيذ أي أنشطة غوص أو سنوركل أو غيرها من الأنشطة البحرية الآخري، حيث أن ذلك إختصاص مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية فقط والمرخص لها من وزارة السياحة طبقاً للقرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011.

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- يجب التأكد من أن مرشدى ومدربي الغوص والسنوركل المرافقين حاصلين علي بطاقة مزاولة المهنة الصادرة من غرفة سياحة الغوص.

- يجب أن يكون المرافقين مدربين علي الإسعافات الأولية وإعادة إنعاش القلب وكيفية إستخدام إسطوانات الأكسجين الطبي.

- التأكد من أن مراكز الغوص والسنوركل المنفذه للرحلات البحرية مُرخصة من وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

-كذلك التأكد من أنه تم فحصه من حيث تطبيق معايير التشغيل ومعايير الأمان والسلامة المعتمدة من الوزارة والغرفة لتنفيذ تلك الأنشطة طبقاً للأنشطة.