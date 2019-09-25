بالأرقام.. قطاع الأعمال العام يتحول من خسارة 313 مليونا لربح 7.5 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى انتشال شركات قطاع الأعمال العام (حاليا 119 شركة) من الانهيار إلى النهضة والانطلاق من جديد ، وذلك وفق الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة قطاع الأعمال العام . كنا فين كنا فين 1 - الخسائر بلغت 313 مليون جنيه 2013-2014 والإيرادات 51 مليار جنيها. 2 - قيادات مسنة تقود الشركات ومستشارين بلا عمل فعلى 3 - تعثر مشروع كيما 2 أسوان ودفع غرامات لشركة أجنبية 4 - تعثر شركة الدلتا للصلب واقتراب تصفيتها . 5 - ارتفاع ديون الشركات ل42 مليار جنيه. 6 - انهيار شركات الغزل والنسيج وارتفاع خسائرها. Advertisements بقينا فين بقينا فين 1 - بلغت الأرباح 7.5 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات الى 101 مليار 2017-2018 . 2 - تجديد الدماء بالشباب وتوفير 600 مليون أجور المستشارين. 3 - تشغيل مشروع كيما 2 لانتاج الاسمدة ب11.7 مليار جنيه. 4 - بناء مصنع جديد فى الدلتا للصلب ب700 مليون جنيه وتحولها للربح. 5 - هيكلة للديون وافتاق على السداد لبنك الاستثماروبقية الجهات. 6 - إطلاق خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ب21 مليار جنيه.

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