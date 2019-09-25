جمعية الإمارات للشحن البحري عضواً في «غرفة الشحن الدولية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تم اختيار «جمعية الإمارات للشحن البحري» (UAESA) أمس لتكون عضواً كامل العضوية في «غرفة الشحن الدولية» (ICS).

وتكتسب العضوية أهمية عالية كونها توفر إطاراً متكاملاً لتعزيز جسور التعاون الوثيق بين «جمعية الإمارات للشحن البحري» و«غرفة الشحن الدولية»، بما يخدم التطلعات المشتركة. وتحدّد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين أدوار ومسؤوليات كلا الطرفين في ما يتعلق بتمثيل ملاك ومشغلي السفن ضمن كافة قطاعات الشحن والتجارة أمام الهيئات التنظيمية والمنظمات الإقليمية والعالمية وغيرها من الجهات المؤثرة في قطاع الشحن الدولي.

وقال إسبن بولسون، رئيس «غرفة الشحن الدولية»: «تمتلك دولة الإمارات تاريخاً حافلاً بالإنجازات البحرية التي تتواصل اليوم في ظل الاهتمام المتواصل في تطوير وتعزيز القطاع البحري كونه مكوناً رئيسياً من مكونات صنع المستقبل. وتمضي دبي بثبات على درب الريادة البحرية الذي بدأته منذ إعلانها ميناءً حراً خالياً من الضرائب في مطلع القرن العشرين، في الوقت الذي تسير فيه الإمارات خطوات متقدمة باتجاه الارتقاء بجودة البنية التحتية للموانئ البحرية باعتبارها إحدى أبرز الأولويات الاستراتيجية في إطار «رؤية 2021». ومن هنا، حرصنا في «غرفة الشحن الدولية»، باعتبارنا الجهة الممثلة للاتحادات الوطنية لملاك السفن في العالم، على تعزيز علاقاتنا الوطيدة مع دولة الإمارات في سبيل ضمان العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية لدعم وجود إطار تنظيمي عالمي متكامل للشحن».

وقال الكابتن عبدالكريم المصعبي، «بصفتي رئيس جمعية الإمارات للشحن البحري، يسرني أن أعلن اليوم عن انضمامي إلى «غرفة الشحن الدولية»(ICS) كعضو رسمي كامل. وتضم «غرفة الشحن الدولية» عدداً كبيراً من الأعضاء الكاملين والأعضاء المرتبطين الذين يشكلون شبكة واسعة في جميع أنحاء العالم، حيث يسعدني أن أمثل منطقة الشرق الأوسط وبالتالي توفير منصة مثالية لأصحاب السفن في الإمارات العربية المتحدة للتعبير عن تحدياتهم وآرائهم وإيجاد الحلول المناسبة».